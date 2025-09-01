今週から9月に突入。ですが、観測史上最高気温を更新した8月の余波は続き、日本各地は異常な暑さに見舞われています。ひんやりと冷やしたスイーツも、まだまだ活躍してくれそうですね。本記事では、ファミリーマートで9月2日より購入できるスイーツやお菓子の新作情報をご紹介。有名シェフが手がけたメロンパンやロールケーキ、スティックタイプのモンブランやスイートポテトなど、気になる品が多数ラインナップしています。2025年