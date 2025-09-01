福岡管区気象台は1日午後0時8分、福岡県北九州地方に大雨注意報を発表した。福原地方の大雨注意報と県内全域の雷注意報は継続。福岡、北九州地方では低い土地の浸水に、福岡県では竜巻などの激しい突風や落雷にそれぞれ注意を呼びかけた。