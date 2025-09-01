県知事選へ近く出馬を表明するとみられる横田副知事は、県議会の最大会派の自民議連が中心となり擁立に動いていることが分かりました。 １日、出馬が取りざたされている横田美香副知事は報道陣の問いに出馬への明言を避けました。 これまでの湯崎知事県政は県議会では自民議連、民主県政会、公明党議員団の主要３会派が支えてきました。関係者によると県議会最大会派の自民議連が主導して候補者を探すなかで、主要３会派が結束で