俳優の織田裕二（57）が8月31日放送のTBS系「日曜日の初耳学」（日曜後10・00）にゲスト出演。93年のフジテレビドラマ「振り返れば奴がいる」の裏話を明かした。石黒賢とともに主演を務めた医療ドラマ。脚本家の三谷幸喜氏が手掛け、石黒と織田は対照的な性格の青年医師を演じた。実は「ギリギリまで、アイスホッケーの実業団の話をやろうとしていた。そしたらプロデューサーが“どうしても納得がいかない”って言って。急に