この記事の画像を見る9月1日より、全国268書店で開催される「全国ご当地おみやげブックカバーコンテスト2025」。地域によって異なるデザインのオリジナルブックカバーが配布されるほか、公式SNSでは「いいね」数を競うコンテストも行われる。ブックカバーは、全国各地の特産品メーカー45社とコラボレーションし、それぞれの商品をモチーフにデザインされたもの。銘菓や名品など地域色あふれる図柄が並び、期間中に対象書店で文