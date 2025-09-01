和歌山県にあるアドベンチャーワールドから、新鮮な「ペンギン盛り」(?)の映像が届いています!ヘイ、お待ちぃ!!ペンギン盛り🍣🐧 (@aws_officialより引用)「ヘイ、お待ちぃ!!」威勢のいい声とともにポストされたのは、氷の上に寝そべるペンギンたちの姿。きれいに整列する様は、まるで寿司下駄に並べられた握り寿司。白いお腹がシャリのようです! 見ているだけで癒されますね。この光景にSNSでは、「んああ〜、アデ