９月１日、県内の３学期制をとる公立学校の多くで夏休みが終わり、２学期の始業式が行われました。 呉市の長迫小学校では、夏休みを終えた子どもたちが地域の人に挨拶をしながら元気よく登校していました。 始業式では田中真奈美校長が２学期の合言葉として「笑顔あふれる長迫小学校にしましょう」と全校児童７９人に話し、教室に戻った６年生は夏休みにしたことをキーワードにしたビンゴ大会をしていました。 児童