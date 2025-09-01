ヤクルトの高津臣吾監督プロ野球ヤクルトの高津臣吾監督（56）が今季限りで退任することが1日、球団関係者への取材で分かった。就任6年目の今季は主力の離脱が相次いだことが響き、最下位に低迷している。後任は池山隆寛2軍監督（59）の昇格が有力とみられる。高津監督は2020年から指揮を執り、21年にセ・リーグ優勝と日本一を達成し、翌年もリーグ連覇を果たした。その後は2年連続5位に終わり、昨季終了後に単年契約を結んで