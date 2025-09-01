新生５人組アイドル「ミツバッチガールズ」がＢＥＰＰＵＯＮＳＥＮ・ＢＵＫＫＡＫＥＦＥＳ２０２５で初ライブを終えた。約１０００トンの温泉水を浴びる、今までにない音楽フェスだ。ミツバ梱包ｐｒｅｓｅｎｔｓで、ホリエモンこと実業家の堀江貴文氏が審査員長を務めたオーディションで選抜されたメンバーが、びしょ濡れになりながら、踊りと歌を披露、デビューライブとは思えない圧巻のステージだった。審査員のシンガー