アイドルグループ・ＦＲＵＩＴＳＺＩＰＰＥＲの鎮西寿々歌（２６）が１１日に甲子園で行われるプロ野球・阪神−ＤｅＮＡ戦でファーストピッチセレモニーを務めることが１日、分かった。兵庫県西宮市出身の鎮西は虎党として知られ、２３年に３８年ぶりの日本一を果たした際には、自身のＳＮＳで喜びを爆発させていた。また、鎮西の父親は元高校球児だといい、兵庫県の強豪校で４番打者として甲子園を目指していたが、夢かな