大相撲秋場所（１４日初日、東京・両国国技館）の新番付が発表された１日、新小結安青錦（２１＝安治川）が都内の部屋で会見に出席した。ウクライナ出身の安青錦は、新入幕となった３月の春場所から３場所連続で１１勝を挙げた。初土俵から所要１２場所での三役昇進は、小錦、朝青龍、琴欧洲の１４場所を抜いて歴代１位のスピード記録（年６場所制となった１９５８年以降初土俵、幕下付け出しは除く）。会見で「番付表を見て