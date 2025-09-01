先月の霧島・姶良集中豪雨で被害を受け、JR肥薩線は、全線で運行を取りやめています。新学期が始まるきょう1日から、吉松駅と隼人駅の間でバスによる代替運行が始まりました。 「おはようございます。気をつけていってらっしゃいませ」 先月7日からの大雨で、肥薩線は線路を支える土台が崩壊するなどし、全線で運行を取り止めています。 きょう1日から新学期が始まることなどから、JR九州は当面、吉松駅と隼人駅の間で平日のみ