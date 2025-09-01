今年20年目に入った『社長Talk』は、4年前から運営をM&Aクラウドさんにサポートいただいている。改めてこの4年を振り返ると、大企業に代わって業界のデータ共通基盤を生み出す起業家が複数生まれてきていることが強く印象に残っている。 大企業も、AI（人工知能）が社会に本格的に実装され、データ基盤の必要性を実感し始めたものの、DX（デジタルトランスフォーメーション）すら社内に行