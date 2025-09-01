トランプ関税による日本の製造業への打撃が鮮明となりました。財務省が発表した法人企業統計によりますと、ことし4月から6月までの製造業の経常利益は去年の同時期より11.5%減少しました。トランプ関税によって自動車などの「輸送用機械」の大幅マイナスとなったことが影響しました。一方、全産業の経常利益は35兆円あまりと、四半期ベースでは過去最高を更新しています。