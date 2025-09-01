ブレンビーのFW福田翔生が8月31日、ミッティラン戦でデンマークリーグ初ゴールを記録した。チームは1-3で敗れて2連敗となった。福田はリーグ戦で2試合連続出番がなかった中、ミッティラン戦では1点を追う後半36分から途中出場した。すると同43分、カウンターからMFクレメント・ビショフが放ったシュートのこぼれ球に反応。GKのセーブで跳ね返ってきたところを左足ダイレクトで合わせて同点ゴールとなった。今季湘南ベルマー