東京・葛飾区で上智大生が殺害され、自宅が放火された事件は、未解決のまま、間もなく29年を迎えます。警視庁はきょう、不審な人物の等身大パネルを初めて制作し公開するなどして情報提供を呼びかけました。この事件は1996年9月9日、葛飾区柴又の住宅で、当時、上智大学の4年生だった小林順子さん（21）が殺害されたうえ、自宅が放火されたものです。この事件では、1階で見つかったマッチ箱からA型の男の血液が、そして、2階の遺体