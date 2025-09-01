大阪府は、きょうから宿泊税を引き上げます。課税の対象はこれまで一泊7000円以上でしたが、きょうから一泊5000円以上に引き下げ、税率は100円から300円だったのを200円から500円に引き上げます。引き上げによって今年度は税収は73億円にのぼる見込みで、大阪府はオーバーツーリズム対策などにあてるとしています。