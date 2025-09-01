9月初日のきょう、西日本・東日本は夏の高気圧に覆われています。加えて、高気圧を回るように吹く風が山を越え、フェーン現象が起きることで、北陸など日本海側を中心に危険な暑さとなりそうです。最高気温は、富山や埼玉県の熊谷、また、きのう40℃を観測した名古屋で38℃、山形も37℃まで上がる予想です。きょうから新学期というお子さんも多いかと思いますが、熱中症対策は万全に行ってください。この先の予想です。週後半は、