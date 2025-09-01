吉井和哉の全国ツアーが決定した。2022年1月の東京ドームシティホール公演を最後にツアー途中で中止にして以来となり、その中止になってしまった3エリアから始まり、年末恒例の12月28日の日本武道館を経て、来年1月のファイナルとなる仙台まで全国9公演の開催となる。ソロとしては約4年ぶりとなり、＜吉井和哉TOUR2025/26 ??I BLOOD MUSIC＞と題したツアーでまさに吉井和哉の「血」そのもののような代表曲たちが披露される予定。な