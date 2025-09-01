関東大震災から102年となるきょう、都内では犠牲者を追悼する式典が営まれました。1923年の関東大震災で亡くなったおよそ5万8000人の遺骨が納められている東京・墨田区の「東京都慰霊堂」では、午前10時から法要が営まれました。秋篠宮ご夫妻が出席されたほか、遺族の代表らおよそ190人が参列しました。祖父を亡くした男性「おふくろは10歳で助かって、祖父は42歳で亡くなった。（震災の話は母から）何度も聞いてる、もうすごかっ