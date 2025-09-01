SKY-HI率いるマネジメント／レーベル・BMSGが今年9月で設立5周年を迎え、BMSG に所属するソロアーティスト、グループアーティストからなる「BMSG ALLSTARS」全員で制作した新曲｢GRAND CHAMP｣が9月1日(月)にリリースとなった。本楽曲は、BMSGアーティストの楽曲をはじめ数々の楽曲を手掛けるRyosuke “Dr.R” SakaiとSKY-HI がタッグを組み、4年連続開催となる＜BMSG FES＞のテーマソングとして制作。楽曲タイトルはBMSGが成長して