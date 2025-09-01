石井章参院議員をめぐる公設秘書給与詐欺事件で、事務所関係者が「事務所の資金は石井議員と長年付き合いがある限られたメンバーでのみ管理されていた」と明らかにしました。石井章議員をめぐっては、国から秘書給与をだまし取った疑いが持たれていて、議員辞職の意向を明らかにしています。石井議員の事務所関係者はFNNの取材に対して「事務所の資金は石井議員と長年付き合いがある限られたメンバーでのみ管理されていた」と証言