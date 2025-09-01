学歴詐称が指摘されている伊東市の田久保市長をめぐり1日午前、市議会で田久保市長への不信任決議案が提出され、全会一致で可決となりました。（記者）「不信任決議案という話も出ていますがどう対応されますか？」1日の伊東市議会本会議では、田久保市長の6月28日に東洋大学を除籍されたと知ったという主張について「虚偽」と判断した百条委員会の報告が行われ、「出頭拒否」や「証言拒否」など4件について地方自治法違反の疑いで