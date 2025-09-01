【新興国通貨】ドルペソは18.65前後、メキシコ中銀は成長見通し上方修正=メキシコペソ 先週末の市場でドルペソは18.71台から18.62台までドル安ペソ高となった。ドル全般の売りが重石。メキシコ中銀の経済成長見通し上方修正などもペソ高に寄与した。中銀は2025年の成長見通しを従来の+0.1％から+0.6％までしっかりと上方修正。関税の影響を警戒も力強いメキシコ経済への自信を見せた。対円では7円90銭台を付ける場面も続かず