MUCCが10月8日(水)Spotify O-EASTにてスペシャルイベント＜Love Together EXTRA＞を開催することが発表された。ゲストバンドには、今年結成20周年を迎えたSadieが登場する。本イベントはMUCCが主催するツーマンライヴ企画＜Love Together 2025＞に先駆けて行われるものだ。MUCCとSadieの共演は2013年末に行われた＜Over The Edge ’13＞以来、実に約12年ぶり。ツーマン形式での共演は今回が初となる。Sadieは2023年に再始動し、202