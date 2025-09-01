いつもよりちょっと特別で、環境にも優しいおやつが動物たちにプレゼントされました。厳しい残暑となった8月最後の土曜日。神奈川・横浜市の動物園で多くの家族連れが見守る中、インドゾウが器用に食べていたのは、フルーツや野菜入りの氷です。インドゾウの凍ったおやつは通常はササやスイカなどですが、この日は特別にドラゴンフルーツやブドウ入りの氷が。元々は廃棄される予定だった食材なんです。今回、食材を提供したのは同