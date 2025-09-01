元CBCテレビのフリーアナウンサー山内彩加が（31）が1日、Xを更新。「みなさま、いつも温かく見守って下さりありがとうございます。この度、ご縁をいただき、セント・フォースに所属することになりました」と、大手芸能事務所セント・フォースに所属すると発表した。「まさかこんなご縁を頂けるなんて1mmも思っていなかったのでびっくりしましたし、嬉しいです。引き続き、一つ一つのお仕事に真摯に向き合い、準備を忘れず、謙虚な