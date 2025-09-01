FC今治は1日、帝京高MF久保恵音(18)が2026シーズンから加入することで内定したことを発表した。久保は昌平高の系列チームにあたるFC LAVIDA出身。今年度は帝京で背番号10を務めている。今治にはともに2学年上の先輩のDF梅木怜と、高校時代に10番を背負ったMF横山夢樹の帝京OBが所属している。クラブからは「スピードとテクニックを併せ持つアタッカー。ドリブル突破からのシュートやクロス、ラストパスでゴールを演出する」と