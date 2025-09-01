[故障者情報]川崎フロンターレは1日、DF丸山祐市が右膝内側半月板損傷と診断されたことを発表した。8月27日に手術を行い、手術日から全治6か月程度を要する見込みだとしている。丸山は8月23日の名古屋グランパス戦で負傷。今季はJ1で24試合に出場しており、加入1年目の昨季に記録した7試合出場を大きく上回る活躍だった。