2025年10月16日〜19日に開催される「CASSETTE WEEK JAPAN 2025」にて発売予定となる、カセットでのリリース予定第1弾アーティストが発表された。「CASSETTE WEEK（カセットストアデイ）」は、音楽メディアとしてのカセットの魅力と有用性を呼びかける世界同時開催の年次イベントで、趣旨に賛同したアーティストによるカセットテープでの一斉リリースが10月13日（月）〜19日（土）に行われる。2025年も多くのカセットテープでのリリ