吉本興業所属のお笑いコンビ「パーティーパーティー」のひらかわ（38）ときむきむ（34）が1日、それぞれのSNSを更新。解散することを発表した。きむきむはX（旧ツイッター）で「パーティーパーティーは、9月11日の森ノ宮シックスでの公演をもって解散することになりました」と報告。「これまで応援してくださった皆さま、ライブに足を運んでくださった皆さま、本当にありがとうございました。たくさん応援していただいたのに大