タレントの中丸雄一（41）が「週刊文春」で連載をスタートさせることが1日、分かった。同誌公式サイトやSNSで発表された。同誌は4日発売の9月11日号から大幅リニューアル。この日、刊行に先立ち新連載6本のラインナップを発表した。東野圭吾や綿矢りさなど人気作家が名を連ねる中、中丸の名前も挙がった。タイトルは「推して推されて」。「どうして僕が文春で連載を…」とのキャッチコピーも添えられた。同誌編集長・竹田聖