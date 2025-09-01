西武鉄道・池袋駅で1日、ワーナー ブラザース スタジオツアー東京による特別イベント「バック・トゥ・ホグワーツ」が初開催された。英ロンドンのキングス・クロス駅を思わせる装飾が施された同駅のプラットホームに多くのファンが集結。午前11時、物語の中でホグワーツ特急が発車する時刻に合わせてカウントダウンを行い、この日限りの“魔法の旅”を楽しんだ。【写真】ホグワーツの新入生になった気分で特別なひととき…電車も