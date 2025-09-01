画像はヤンマガWeb「大きいムキムキ小さいむちむち」のページ（https://yanmaga.jp/viewer/comics/大きいムキムキ小さいむちむち/12a49bcc1e9a9e63c1daec53b958ae33?cid=06A0000000000931204Y）より 【第12話】 9月1日公開 講談社は9月1日、「タダでは抱かれません」の檜原フキ氏が描くマンガ「大きいムキムキ小さいむちむち」第12話「ムキむちとアザラシ」をヤンマガWebに公開した