ポピンズが３日続伸し連日の年初来高値更新となっている。８月２９日の取引終了後に発表した中期経営計画で、３０年１２月期に営業利益３０億円（２４年１２月期１５億７４００万円）以上を目指すとしたことが好感されている。ファミリーケア事業をより総合的できめ細かいサービスへ発展させるほか、エデュケア事業で学童の選択的拡大と不採算施設のテコ入れを行う方針。また、プロフェッショナル事業ではＢ２Ｇ事業