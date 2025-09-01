パナソニックホールディングスが３日続落している。８月２９日の取引終了後、未定としていた２６年３月期の配当予想を中間・期末各２０円の年４０円にすると発表。前期は中間２０円・期末２８円の年４８円だったことから、前期比８円減配になることが嫌気されている。 出所：MINKABU PRESS