日本相撲協会は１日、大相撲秋場所（１４日初日、両国国技館）の新番付を発表した。ウクライナ出身で初めて新小結に昇進した２１歳の安青錦は東京・江東区の安治川部屋で会見。番付表を手に「番付を見て、（自身の）名前がちょっと大きくなったのでうれしかった。先場所よりいい成績を出せるように頑張りたい」とはにかんだ。安青錦は新入幕から３場所連続で２ケタ勝利をマークし、東前頭筆頭の名古屋場所は１１勝を挙げて千秋