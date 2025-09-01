「防災の日」の１日、各地で防災訓練が行われた。発生が懸念される南海トラフ地震などの大規模災害に備えようと、参加者は真剣な表情で臨んだ。高知市の沿岸部にあり、南海トラフ地震時に強い揺れが想定される市立三里小学校では同日午前、地震発生時に低い姿勢を保持して頭を守る行動を一斉にとる「シェイクアウト訓練」が行われ、児童１１５人が参加した。訓練で緊急地震速報の音が流れると、児童たちは素早く机の下でしゃ