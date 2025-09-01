夏の北海道シリーズを締めくくる２歳重賞の第６０回札幌２歳ステークス・Ｇ３は９月６日、札幌競馬場の芝１８００メートルで行われる。素質上位のスマートプリエール（牝、栗東・大久保龍志厩舎、父エピファネイア）が主役候補だ。デビュー２戦目で初勝利を挙げた前走は、好位から抜け出して４馬身差の完勝。重賞４勝馬スマートレイアーを母に持つ良血も魅力で、初タイトルのチャンスだ。ロスパレドネス（牡、美浦・木村哲也