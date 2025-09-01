8月31日（日）、2025バレーボール女子世界選手権（世界バレー）のラウンド16の2試合が行われた。 32カ国のうち16ヵ国が進出した決勝トーナメント。すでに女子オランダ代表、女子日本代表、女子イタリア代表、女子ポーランド代表が準々決勝進出を決めている。 31日には、女子中国代表vs女子フランス代表女子、ブラジル代表vs女子ドミニカ共和国代表の2試合が行われた。 先に行われた中国