オリックスは１日、本田仁海投手が横浜市内の病院で右肘クリーニング手術、右肘尺骨神経剥離術を受けたことを発表した。８年目の今季は開幕から１軍昇格がなく、ウエスタン・リーグでは１３試合で１勝０敗、防御率６・９２。８月１４日の近大との練習試合（杉本商事ＢＳ）を最後に実戦から離れていた。本田仁は星槎国際湘南から１７年のドラフト４位で入団し、通算９６試合で６勝６敗２セーブ３０ホールド、防御率４・６６。救