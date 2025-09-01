テレビ朝日の堂真理子アナウンサーが１日までに自身のＳＮＳを更新。プライベートショットを公開した。インスタグラムに「子供達との夏休みの思い出」と題して書き始め、ライフジャケット姿や大きな椅子に座ってくつろぐ様子などをアップ。「川下りをして、汗をかいた後に食べたかき氷が美味（おい）しくて、温泉が気持ち良くて空気も心地良くて…リフレッシュ出来ました」「子供達にとっては暑い暑い夏休みでしたが、宿題も勉