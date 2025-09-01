大同生命SV.LEAGUE WOMENの埼玉上尾メディックスは8月31日、アメリカ人オポジットのイザベラ・マリア・ラパズ（29）が合流したことを発表した。クラブ公式SNSが伝えている。 ポーランドやドイツなど、さまざまな国のリーグを渡り歩いたアメリカ出身のラパズ。2024-25シーズンは中国の深センと、プロ・バレーボール・フェデレーション（アメリカ）のコロンブス・フューリーで