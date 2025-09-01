月食当日の東京の様子提供：国立天文台 国立天文台は、9月8日（月）の深夜から未明にかけて、日本全国で皆既月食が観測できると発表した。2022年11月以来約3年ぶりとなる。 9月8日（月）1時27分から欠け始め、2時30分に皆既食に入る。月が完全に地球の影に覆われる皆既食は3時53分まで続き、その後4時57分に部分食が終了する。 皆既食中の月は赤銅色に輝いて見えるという。月食の経過時刻は観測地点にかかわらず全国