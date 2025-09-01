松屋フーズは、牛めし・カレー・定食・その他丼の「松屋」において、9月2日10時から「シビ辛麻辣トンテキ定食」を販売する。左から：シビ辛麻辣トンテキ定食、シビ辛麻辣トンテキ定食ビールセット残暑が続くこの季節に、旨辛な刺激で食欲を取り戻す新メニューが登場する。トンテキは、200gと食べ応え抜群のボリューム感ながら、ほどよく柔らかい食感で肉のジューシーな味わいが口いっぱいに広がる。ピリッと痺れる辛さが癖になる麻