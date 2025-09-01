セブン＆アイ・フードシステムズが運営する「デニーズ」は、9月3日から学生向け新プロジェクト「＃デニ部」（読み：でにぶ）をスタートする。同プロジェクトは、“デニーズ＝青春の舞台”をテーマに掲げ、学生の人々が放課後に安心して集える「居場所」として、仲間との時間を応援する取り組み。第1弾として、通常1111円（税込）の「放課後ポテト」を学生限定で学割価格の500円（税込）で提供し、さらに9月以降も学生を応援する学