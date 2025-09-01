8月31日、大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）の日本製鉄堺ブレイザーズにオポジット（OP）のウルリック・ボ・ダール（24）が合流した。クラブ公式SNSが伝えている。 ウルリックはデンマーク出身のオポジット（OP）で、イタリアやベルギーなどヨーロッパでのプレーを経て2024-25シーズンにVC長野トライデンツへ入団したが、リーグの序盤に負傷し一時戦線を離脱。復