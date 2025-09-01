クラシエ（フーズカンパニー）は、世界160ヵ国以上で愛される世界No.1棒付きキャンディブランド（ユーロモニターインターナショナル調べ：菓子・スナック類2025年版、グローバルブランドネーム、小売販売額（2024年））「チュッパチャプス」シリーズから、新フレーバー「アップル」を加えた「チュッパチャプス ミニ アソートバッグ15本」を、9月22日から全国のコンビニエンスストア、スーパーマーケット、ドラッグストアなどで販売