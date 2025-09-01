セブン＆アイ・ホールディングス本社セブン＆アイ・ホールディングスは1日、祖業のスーパー、イトーヨーカ堂を含む約30社を米投資ファンドのベインキャピタルに売却したと発表した。業績低迷が続いたスーパーを切り離し、巨大流通グループの事業再編は完了した。今後はコンビニのセブン―イレブンの経営に専念し、成長を目指す。売却したのはセブン＆アイのスーパー事業を束ねた「ヨーク・ホールディングス」で、東北を地盤と