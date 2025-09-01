Æ£Ï²¤ÏÆüËÜµå³¦¤ËÉüµ¢¸å¡¢½éÇòÀ±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÊC¡Ë»º·Ð¿·Ê¹¼ÒÆüËÜµå³¦Éüµ¢¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¿DeNA¡¦Æ£Ï²¿¸ÂÀÏº¤¬°ÜÀÒ¸å½é¾¡Íø¤ò¤¢¤²¤¿¡£8·î31Æü¤ÎÃæÆüÀï¡Ê²£ÉÍ¡Ë¤ËÀèÈ¯¤·¤¿Æ£Ï²¤Ï7²ó4°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ9Ã¥»°¿¶¤ÎÎÏÅê¤Çº£²Æ¤ËÆüËÜµå³¦¤ËÉüµ¢¸å¤Ï½é¤È¤Ê¤ëÇòÀ±¤ò¤¢¤²¤¿¡£¡Ú¥×¥íÌîµå²òÀâ¡Ûºå¿À7²ó½¸ÃæÂÇ¤ÇÍ¥¾¡M7¡ªµð¿ÍºÆµÕÅ¾µö¤·¥«¡¼¥ÉÉé¤±±Û¤·¡ÄÃæÆü4Ï¢¾¡¤âDeNAÆ£Ï²¤Ë¡É¥¹¥¿¥á¥óº¸8¿Í¡É¤ÇÎíÉõÉé¤±¡ª¥Û¡¼¥¯¥¹¤¬¥ß¥¹Ï¢È¯¤Ç¥í¥Ã¥Æ¤ËÉé¤±±Û¤·¡Ä¥ä